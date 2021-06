Max sans menace ! Le Néerlandais a remporté en solitaire le Grand Prix de Styrie, dimanche après-midi. Sur le circuit du Red Bull Ring, il a signé sa deuxième victoire d'affilée, la quatrième de la saison et la 14e en carrière, confortant un peu plus sa position de leader au classement des pilotes, avec 16 longueurs d'avance sur Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes, deuxième, ne l'a jamais inquiété et a dû attendre l'ultime tour pour récupérer le point du meilleur tour à Sergio Pérez (Red Bull). Le Mexicain a terminé au pied du podium derrière le second pilote de Mercedes, Valtteri Bottas. Déception autrichienne pour Pierre Gasly (AlphaTauri), qui a abandonné dès le premier tour après un incident avec Charles Leclerc (Ferrari).

Grand Prix de Styrie Du rififi avec Leclerc et Gasly doit abandonner dès le premier tour IL Y A 2 HEURES

Plus d'infos à suivre...

