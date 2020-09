Luigi Zironi : Toutes les usines de production de Ferrari sont ici : la voiture est imaginée, réalisée et assemblée ici. C'est un choix que nous devons à Enzo Ferrari. Les touristes sont toujours surpris de voir qu'une usine comme Ferrari est située dans une zone très verte, proche des campagnes et des collines.

La ville de Maranello et Ferrari sont capables de regarder leur histoire et leur passé, et dans le même temps elles ont le regard toujours tourné vers l'avenir et l'innovation.