Insubmersible et légendaire. Dégouté de la piégeuse piste turque après des essais libres et des qualifications laborieux, Lewis Hamilton (Mercedes) a finalement dompté les éléments pour s'adjuger une 94e victoire et un nouveau titre de champion du monde. Parti 6e, l'Anglais a parfaitement ménagé sa gomme "intermédiaire" et profité des nombreux passages aux stands de ses adversaires, finissant même par coller un tour à son coéquipier Valtteri Bottas, seul pilote encore en lice pour le détrôner au championnat... Un mois après l'avoir dépassé au nombre de victoires, Hamilton rejoint Michael Schumacher et ses sept couronnes mondiales au sommet de la Formule 1.