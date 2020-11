En conversation avec l'ancien pilote de Formule 1 Mark Webber, double vainqueur du Grand Prix de Monaco, sur Sky Sports , le Britannique de 35 ans a été plus clair qu'il y a deux semaines. Après le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola, il avait laissé planer le douter d'une possible retraite. Qu'il a balayé d'un revers de la main.

"C'est comme si je ne faisais que débuter , a-t-il confié. Je me sens physiquement en grande forme. Cette année a été un défi et je ne savais pas comment l'affronter, mais avec l'aide de gens autour de moi, je suis parvenu à garder la tête hors de l'eau et rester concentré."

Après Imola, son patron, Toto Wolff, avait estimé que son champion avait parlé sous le coup de la fatigue, en cette saison de 17 Grands Prix étalés sur moins de six mois. Et qu'il attendrait le septième sacre de l'Anglais pour discuter des termes du prochain contrat. Idéalement de trois ans pour LH44. Assorti d'engagements plus forts pour les causes civiques, sociales, universelles chères au pilote et à la marque allemande : le respect des personnes, la diversité, l'égalité des chances, la justice, entre autres.