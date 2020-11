Simon Roberts n'a été "en contact proche avec aucun membre de l'équipe de course" et celle-ci pourra donc fonctionner normalement sur place en Turquie. Le dirigeant respectera une période d'isolation de 10 jours en Grande-Bretagne et exercera ses fonctions à distance ce week-end. Sur le circuit de l'Istanbul Park, il sera suppléé par le team manager, Dave Redding, et l'ingénieur en chef responsable de la conception des monoplaces, Adam Carter.