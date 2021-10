Chez Ferrari, on prend les mêmes et on recommence, en inversant les rôles. Charles Leclerc avait changé de moteur en Russie, il y a deux semaines, et c'est à présent à son coéquipier, Carlos Sainz de se voir relégué en fond de grille suite à l'installation d'un quatrième moteur, avec le nouveau système hybride.

Vendredi, à l'occasion de la première journée du Grand Prix de Turquie, les hommes de la Scuderia ont donc suivi deux programmes séparés, opposés presque en tout. Si le Monégasque a travaillé sur les deux fronts, chrono sur le tour unique et usure des pneus sur un relais de course, l'Espagnol ne s'est focalisé que sur le dimanche.

Au bilan, c'est une journée satisfaisante pour les Rouges. Charles Leclerc a réalisé le troisième temps lors des essais libres 1 puis le deuxième place lors des essais libres 2, à respectivement 0"476 et 0"166 de Lewis Hamilton. D'ailleurs, le rythme de la SF21 a été remarqué. "En regardant les chronos, ça a l'air d'être une bonne piste pour Ferrari", a noté Valtteri Bottas.

"Sainz dit qu'il n'est pas le nouveau Barrichello, il faut lui reconnaître une force de caractère"

"Etrange de rouler un vendredi sans tenter de claquer un temps"

"Comparé à l'année dernière, la piste a plus de grip, a noté Charles Leclerc. La voiture était bien, et j'ai aimé piloter sur cette piste car je pouvais jouer avec l'arrière et la faire tourner comme je voulais. Cela marche visiblement bien jusque-là. Mais même si les chronos ont l'air positifs, c'est seulement vendredi."

En revanche, il y avait moins de choses à attendre concernant Carlos Sainz, forcément. "Cela a été un vendredi un peu différent, sachant que je partirai dernier, a résumé le Madrilène, cinquième et douzième des roulages. Nous avons essayé différents set up et travaillé avec le 'tendre' et le 'medium', sur les longs runs. Ce fut étrange de rouler un vendredi sans tenter de claquer un temps sur un run court, mais c'est notre objectif ce week-end de remonter des places dimanche."

