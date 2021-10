Il faudra s'y habituer le temps d'un Grand Prix. Ce week-end à Istanbul, les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez s'habilleront de blanc et de rouge, en référence à Honda, leur partenaire moteur avec lequel l'écurie cessera de collaborer à l'issue de la saison. Ces monoplaces innovantes étaient prévues pour le Grand Prix du Japon, mais l'épreuve a été annulée en raison du contexte sanitaire. Ce coloris qui sera mis en avant à Istanbul font référence aux débuts de la marque japonaise en Formule 1 dans les années 60 et notamment sa victoire au GP du Mexique 1965.