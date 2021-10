La gestion des pénalités pour changement de moteur, c'est toute une stratégie. Et Mercedes n'a manifestement pas l'intention da tarder pour répondre à Red Bull. Cité par Sky Sports, Toto Wolff a ainsi laissé entendre que Lewis Hamilton pourrait se retrouver dimanche à Istanbul dans un cas similaire à celui de Max Verstappen (Red Bull) lors du dernier Grand Prix, en Russie : écoper d'une pénalité et partir en fond de grille. "C'est une possibilité, a admis le boss de l'écurie allemande. Quand et comment, on ne l'a pas encore décidé."

Verstappen a mis la pression sur Mercedes à Sotchi. Parti dernier après avoir changé son moteur, le Néerlandais a miraculeusement terminé à la deuxième place au terme d'une fin de course perturbée par la pluie, derrière Hamilton. Un coup de poker gagnant, puisque deux points seulement séparent les deux pilotes au classement du championnat du monde, à l'avantage du Britannique, mais le Néerlandais a désormais un moteur plus performant sur lequel s'appuyer jusqu'à la fin de la saison.

Grand Prix de Turquie Une Red Bull blanche et rouge en hommage à Honda pour Istanbul IL Y A 4 HEURES

La fiabilité du moteur, c'est justement le souci majeur de Wolff, et la raison qui pourrait le pousser à le changer dès dimanche à Istanbul. "Le plus important est de ne pas avoir un abandon à cause d'un problème de fiabilité, a admis le patron de Mercedes. Que vous terminiez deuxième, troisième, je pense que ça va, le championnat va durer longtemps. Mais si vous ne finissez pas... Nous examinons donc les paramètres des moteurs, en nous assurant que nous ne souffrons d'aucun problème de fiabilité."

Des examens qui détermineront peut-être la position d'Hamilton sur la grille en Turquie, à moins que la météo ne s'en charge. Comme en Russie, la pluie menace les qualifications et la course sur l'Istanbul Park samedi et dimanche, pouvant ainsi rebattre les cartes et limiter les dégâts d'un départ en fond de peloton. En 2020, la patinoire stambouliote avait notamment permis à Lance Stroll de décrocher la première pole position de sa carrière et à Lewis Hamilton de conquérir son septième titre de champion du monde.

Qui pourra embêter Verstappen au plus haut dans les années à venir ? Lapierre répond

Grand Prix de Turquie Sainz partira du fond de grille à Istanbul en raison d'un changement de moteur IL Y A 16 HEURES