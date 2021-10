Formule 1

Grand Prix de Turquie - Pari osé, Leclerc en mode cador, Sainz complice : Ferrari ne lâche pas McLaren pour la 3e place

LES FOUS DU VOLANT - 7,5 points séparent Ferrari, quatrièmes, de McLaren, troisièmes, au classement des constructeurs après le Grand Prix de Turquie. Il reste six Grands Prix pour cette saison et selon nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, la Scuderia semble mieux armée pour rafler la dernière place sur la podium. Retrouvez les Fous du Volant tous les mardis en podcast.

00:09:40, Hier à 17:14