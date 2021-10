Formule 1

Les Fous du Volant - "Hamilton est un flambleur, il était obsédé par la victoire, il voulait bluffer tout le monde"

LES FOUS DU VOLANT - Dans notre émission dédiée à la Formule 1, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud reviennent sur la stratégie de course ratée de Lewis Hamilton. En passant outre les consignes de ses ingénieurs, le pilote britannique s'est tiré une balle dans le pied et n'a pas obtenir qu'une 5e place en Turquie. Mais qui est responsable de ce couac ? Nos journalistes ne sont pas d'accord.

00:10:19, il y a une heure