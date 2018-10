Grand Prix des Etats-Unis : Ils sont attendus au tournant à Austin

Verstappen et Ricciardo

Max Verstappen ne cesse de se faire remarquer par ses performances en piste depuis le GP de Belgique fin août. Le Néerlandais a signé trois podiums en cinq courses (2e à Singapour, 3e en Belgique et au Japon) et une impressionnante remontée de la 19e à la 5e place en Russie. Son équipe mise sur le GP du Mexique, qu'il a remporté l'an passé, le 28 octobre pour s'offrir un quatrième et dernier succès cette année, mais un podium supplémentaire est déjà dans ses cordes ce week-end, surtout si la pluie, qu'il apprécie, vient se mêler aux essais et aux qualifications.

Son coéquipier, Daniel Ricciardo, qui n'est plus monté sur la boîte depuis sa victoire à Monaco en mai, est toujours en quête d'un brin de réussite afin de quitter Red Bull pour Renault sur une bonne note en fin de saison. Ca tombe bien, le Circuit des Amériques est propice aux dépassements, un art dans lequel l'Australien excelle.

Daniel Ricciardo (Red Bull) au Grand Prix de Russie 2018Getty Images

Ocon et Williams

L'incertitude plane toujours sur l'avenir d'Esteban Ocon, dont le baquet chez Force India est promis l'an prochain au Canadien Lance Stroll, en provenance de Williams. Coup dur pour le Français, l'écurie de Grove a annoncé la semaine dernière la titularisation en 2019 du Britannique George Russell, issu comme lui de la filière de jeunes pilotes de Mercedes, qui fournit ses moteurs à Williams.

Cela semblait compromettre les chances d'Ocon de s'installer à bord de la deuxième monoplace de l'équipe mais la patronne Claire Williams a assuré à Sky Sports que le Normand était toujours dans le coup. Comme l'actuel pilote russe Sergey Sirotkin, le pilote d'essais polonais Robert Kubica ou encore le pilote de F2 russe Artem Markelov. On attend également de connaître l'identité du second pilote Toro Rosso, aux côtés du Russe Daniil Kvyat, et la confirmation de la paire Stroll - Sergio Pérez chez Force India.

Esteban Ocon (Force India) au Grand Prix de Belgique 2018Getty Images

Miami et la F1

Austin n'est pas l'unique ville américaine à avoir rendez-vous avec la F1 cette semaine. En parallèle de ce Grand Prix, Miami (Floride) accueille samedi et dimanche l'un des festivals voulus par les propriétaires Liberty Media afin de toucher un nouveau public, avec pour invité d'honneur le double champion du monde brésilien Emerson Fittipaldi. La destination n'est pas choisie au hasard, la ville étant sur les rangs pour accueillir un GP. Cela aurait dû se faire en 2019 mais il faudra finalement attendre 2020 ou 2021 à cause de négociations "compliquées". Groupe américain, Liberty Media a aussi fait de son pays une priorité de développement, d'où l'opération séduction.