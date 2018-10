Lewis Hamilton (Mercedes) : "Je me suis dit : 'Tu dois sortir ce second tour' "

La bataille fut rude. Pour la neuvième fois de la saison, elle a tourné à l'avantage de Lewis Hamilton. Après les essais pluvieux de vendredi, le retour à la réalité a été brutal pour Mercedes, finalement sauvé pour 0"061 par son pilote vedette Lewis Hamilton, face à Vettel (Ferrari).

"C'est un résultat génial. Nous savions que ça serait serré. Q1 et Q2 ont été sans histoire, a réagi le Britannique, en lice pour une cinquième couronne mondiale dimanche. Une fois en Q3, nous nous sommes assurés d'aller en piste au bon moment pour avoir une bonne fenêtre et ne pas être pris dans le trafic. Ma première tentative en Q3 a été bonne, mais c'était très serré. J'étais en avance de moins d'un dixième (0"088) et je savais que les autres amélioreraient, il n'y avait donc pas de place à l'erreur."

"Tout le monde dénigrait Ferrari"

"Il y a eu des Q3 par le passé où j'avais dû abandonner mon second run, j'ai donc été très strict avec moi-même en me disant : 'Aujourd'hui, tu dois sortir ce second tour ', ce que j'ai précisément fait."

"Ces derniers jours, tout le monde dénigrait Ferrari et nous plaçait au-dessus du lot, mais nous savions que ces extrêmes ne reflétait pas la réalité, a souligné Toto Wolff. Ferrari a une incroyable Vmax ce week-end et ils l'ont eue pendant toute la qualification. Ça nous promettait un moment difficile et Lewis avait quelque chose de plus pour décrocher la pole.

Nous aurons un désavantage en termes de pneus contre Kimi [Räikkönen] au départ, et nous aurons besoin d'un bon premier tour pour garder la position. Dimanche, le sujet ne sera pas le championnat. Il s'agira de maximiser le potentiel de notre package et de produire la meilleure performance possible."

Aucune équipe n'a fait de vrai long relais

"Nous avons eu le cœur serré lors de ce dernier tour (en Q3) et pendant toute la séance en fait, a avoué James Allison, le directeur technique. Les voitures étaient équivalentes et Vettel était devant Lewis lors de son dernier tour, jusqu'au dernier virage de son dernier tour. La gestion des pneus sera la clé de la course. Le pilote qui y fera le plus attention en profitera. Nous espérons en avoir fait suffisamment pour que ce soit nous."

L'autre pilote de la marque allemande, Valtteri Bottas, a confirmé que la question des pneus serait au centre des inquiétudes. Qualifié quatrième, il partira troisième suite à la pénalité de trois places infligées à Sebastian Vettel (Ferrari). Sur le tour unique, il n'a pas amélioré lors de son second run en Q3, au contraire de ses rivaux directs, en raison d'une température et d'une pression hors de la fenêtre idéale.

Et à présent, c'est la distance d'un relais qui le fait frémir. "Chaque équipe aborde la course avec un certain nombre de points d'interrogation car nous n'avons pu faire aucun vrai long run, nous avons seulement des informations sur les pneus", a-t-il prévenu.