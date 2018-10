Libres 1 : La pluie ne dissuade pas Lewis Hamilton (Mercedes)

Sur la route de son cinquième sacre, Lewis Hamilton ne relâche pas la pression. Sous la pluie texane, vendredi matin au Circuit des Amériques, le pilote de Mercedes a accompli le tour le plus rapide du premier entraînement du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique, la 18e manche du Mondial.

Gasly pénalisé

En 1'47"502 en pneu "intermédiaire", le Britannique a laissé ses plus proches concurrents à plus d'une seconde. Son coéquipier Valtteri Bottas à 1"304, et Max Verstappen (Red Bull), de 1"345.

Daniel Ricciardo (Red Bull) quatrième à 1"824, Sebastian Vettel (Ferrari), numéro 2 mondial à 67 points de #LH44, a fait un tout droit au n°1 et a terminé à 1"987. En revanche, l'autre pilote de Maranello, Kimi Räikkönen, sixième à 2"426, n'a pas paru très à l'aise, surpris à plusieurs reprises par des pertes d'adhérence du train avant.

Romain Grosjean meilleur Français et huitième pour l'écurie locale Haas, Pierre Gasly (Toro Rosso) a entamé un rude week-end à la 13e place, condamné à un départ en fond de grille suite à des changements de composants sur son Honda. De son côté, Esteban Ocon a finalement tourné sur la Force India alors que Nicholas Latifi était programmé à l'origine, pour un 17e temps sans signification.