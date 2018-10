Libres 3 : Sebastian Vettel (Ferrari) prend la main avant la qualification

Ferrari a tout misé sur la qualification et un coup d'œil sur la feuille des temps suffit à s'en convaincre. Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen ont fait chacun cinq runs en pneus exclusivement "ultra tendre" pour viser le meilleur temps lors du dernier entraînement avant la qualification, samedi matin à Austin. Un parti pris radical, une tentative désespérée de barrer la route de la pole position à Lewis Hamilton (Mercedes), de plus en plus proche de son cinquième titre mondial.

Une stratégie décalée, tellement décalée qu'elle ne fonctionnera qu'à moitié, et pour un temps éphémère. Sebastian Vettel (Ferrari), auteur du meilleur temps en 1"33"797, sera rétrogradé de trois places sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis pour vitesse excessive pendant une période de drapeau rouge, lors des essais libres 1, vendredi matin sur le Circuit des Amériques.

Bref, la Scuderia a décidé d'offrir un baroud d'honneur à son pilote allemand - sur le front sportif et autant que médiatique, en l'imaginant destitué d'une pole position au profit de Lewis Hamilton - en misant en réalité sur le seul Kimi Räikkönen. Un calcul incroyable de toute façon quand on réalise que les voitures de Maranello n'ont fait aucun run long en "super tendre" ou en "tendre" en prévision de la course. A part s'ils ont la preuve qu'il pleuvra dimanche.

Hamilton tranquillement à l'affût

Les autres enseignements de cette session ? Charles Leclerc (Sauber) est toujours aussi incroyable. Le Monégasque, futur pilote Ferrari, a été le "meilleur des autres" au septième rang. Et Fernando Alonso (McLaren) a tout testé - "tendre", "super tendre", "ultra tendre" - sans éviter la dernière place. Deux millièmes derrière Brendon Hartley (Toro Rosso), qui se savait depuis vendredi condamné à partir du fond de grille, comme son coéquipier Pierre Gasly (Toro Rosso), suite à l'installation de l'ultime version du Honda.