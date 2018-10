Victoire de Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton pas encore sacré

Lewis Hamilton ne pensait pas trouver Kimi Räikkönen et Max Verstappen sur la route de son cinquième titre, au point d'en retarder l'échéance au Grand Prix du Mexique, dimanche prochain.

Le Britannique de Mercedes partait de la pole position à Austin et avec son ultime rival, Sebastian Vettel (Ferrari), seulement cinquième, il avait tout pour y croire. D'autant que le Finlandais de Ferrari, qui le côtoyait sur la grille en première ligne, n'avait plus gagné une place dans un premier tour depuis le Grand Prix d'Abou Dabi 2016, et que le Néerlandais de Red Bull s'élançait de la 18e position.

L'improbable est pourtant arrivé dimanche sur le Circuit des Amériques : le pilote de la Flèche d'argent n°44 s'est fait piéger au départ par le vétéran de Maranello, et le Batave a fait une remontée éclair dont il a le secret.

Contraint de passer une seconde fois au stand, l'Anglais est revenu sur les deux pilotes de tête et a même attaqué Max Verstappen (Red Bull), sans pouvoir lui arracher la deuxième place. Qui de toute façon aurait été insuffisante en raison du dépassement in extremis de Sebastian Vettel (Ferrari), parti en tête-à-queue en début de course au contact de Daniel Ricciardo (Red Bull), sur Valtteri Bottas (Mercedes) pour la quatrième place.

Avec 70 points d'avance au championnat du monde, le numéro 1 mondial Lewis Hamilton n'aura donc besoin que d'une septième place à Mexico pour se couronner, quelque que soit le résultat de Sebastian Vettel.