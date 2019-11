"Nous n'étions absolument nulle part, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les pneus, a déclaré le Monégasque. Dès le début, je ne le sentais pas bien et on a remis un jeu de pneus 'dur' mais cela n'était pas facile du tout avec l'adhérence. Avec les 'tendre' à la fin, ce n'était pas trop mal. Comme Seb [Vettel] a eu un problème de suspension, il y a pas mal de virages où je ne pouvais plus prendre les vibreurs et cela n'a pas aidé. Mais honnêtement, c'était très compliqué pour nous aujourd'hui".