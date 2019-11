Hamilton champion, virage n°19, réclamation contre Ferrari : le GP en questions

La pole position est-elle déterminante à Austin ?

Non, pas exactement. En revanche, partir de la 1re ligne est une garantie statistique de succès depuis que l'épreuve s'est fixée au Circuit des Amériques, en 2012.

Concernant la grille de départ, la rangée de droite est réputée plus adhérente. Elle est théoriquement un avantage, qui n'a cependant rien de décisif : à quatre reprises depuis 2012, le pilote parti de la deuxième place a gagné. Et par trois fois celui en tête.

Si le run vers le virage n°1 n'est pas très long (230 mètres), le freinage se situe sur une énorme bosse, ce qui a déstabilisé beaucoup de pilotes aux essais.

Le circuit favorise-t-il les dépassements ?

Oui. Le Circuit des Amériques est bien conçu de ce point de vue. Les manœuvres les plus naturelles sont à l'épingle du n°1 et au bout de la plus longue ligne droite du tracé, au n°12. Deux zones DRS boostent les stats, entre le n°11 et le n°12, et entre le n°20 et le n°1.

La course a offert 51 dépassements en 2015, 40 en 2016, 34 en 2017 et 27 en 2018 (dont 20 au DRS). Il y a même eu un record de 67 dépassements en 2012.

Quelle est la probabilité d'apparition de la voiture de sécurité ?

40% lors des cinq dernières éditions. Elle est entrée en piste trois fois depuis 2014.

Quelle stratégie en course ?

La norme sera d'un arrêt selon Pirelli, comme en 2017 et 2018. Le manufacturier prévoit un passage au stand pour les partants en "tendre", entre le 22e et le 25e tour, pour finir en "medium". C'est la combinaison considérée comme la plus rapide, mais le fait que le top 5 a choisi de s'élancer en "medium" remet en question cette thèse. Les Mercedes, les Ferrari et Max Verstappen (Red Bull) devraient stopper deux tours plus tard, pour passer des "dur".

Qu'est-ce que les pilotes devront surveiller en particulier ?

Leur trajectoire dans le virage n°19, où la FIA a installé un système permettant de détecter les monoplaces allant au-delà de la bordure blanche et rouge, sur la zone verte.

Neuf pilotes pris un flagrant délit de hors limite lors des essais libres 1 ont vu leur chrono annulé. On imagine qu'ils bénéficieront peut-être d'un avertissement en course en cas d'infraction dimanche, avant une sanction plus sévère en temps.

A quelles conditions Hamilton sera-t-il champion ?

Le Britannique de Mercedes a 74 points d'avance au championnat du monde sur son coéquipier, Valtteri Bottas. Il peut se contenter des quatre points de la huitième place si le Finlandais gagne. Si quelqu'un d'autre que Bottas l'emporte, Hamilton aura son sixième titre en poche.

Quelle écurie peut se distinguer à Austin ?

Ferrari. Une "rossa" n'a jamais gagné au Circuit des Amériques. Seuls McLaren (2012), Red Bull (2013) et Mercedes (depuis 2014) figure au palmarès.

Les Ferrari risquent quelque chose à l'arrivée ?



Oui, depuis que Red Bull a posé une question ouverte à la FIA, le 22 octobre, sur la légalité d'un contournement du débitmètre de carburant ayant pour conséquence de booster la puissance du moteur. L'équipe autrichienne a noté comme d'autres des gains de vitesse spectaculaires des SF90 dans certains cas de figure lors des derniers Grands prix, et elle soupçonne clairement sa rivale italienne de tricherie.

RBR a suivi la procédure habituelle en posant une question précise sur le système de Ferrari, sans le nommer. La directive technique adressée en retour à tous les teams définit officiellement ce qui n'est pas permis. Si Red Bull a toujours un soupçon sur le dispositif des Rouges, elle ne se privera pas de poser une réclamation à l'arrivée. Comme l'avait fait Racing Point contre Renault au Grand Prix du Japon, avec pour résultat une potentielle double disqualification...