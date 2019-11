Libres 1 : Verstappen devance Vettel, Hamilton la tête à 2020

Red Bull a débuté son programme d'essais du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique avec les premier et troisième temps, vendredi à Austin. Max Verstappen, qui disputera dimanche sa centième course de Formule 1, a établi le meilleur temps en 1'34"057 tandis que son coéquipier, Alexander Albon, lui a concédé 0"259. Entre le Néerlandais et le Thaïlandais, l'Allemand Sebastian Vettel a glissé sa Ferrari, en s'approchant à 0"169.

Pierre Gasly (Toro Rosso), Daniel Ricciardo (Renault), qui roule avec un casque façon football américan, et Romain Grosjean (Haas) les suivent sur la feuille des temps.

Les deux Français du peloton et l'Australien précèdent le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), seul pilote qui a effectué son tour le plus rapide avec les gommes C4 de 2020, mises à la disposition de toutes les équipes par Pirelli lors des essais libres 1 et 2 sur le Circuit des Amériques, à Austin.

Par des conditions fraîches (air à 8°C et piste 14°C au début de la session), le Monégasque s'est classé juste devant Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique, qui peut remporter son sixième titre dimanche, a fait un temps en "tendre" mais il a axé l'essentiel de son travail sur la découverte des pneus 2020. Avec son ingénieur Peter Bonington, absent le week-end dernier au Mexique pour raison médicale.

Pour sanctionner les hors-piste compétitif, la direction de course a mis en place un détecteur de position au virage n°19. Pas moins de neuf pilotes pris en infraction ont vu leur temps annulé, dont deux à deux reprises : Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren).

Par ailleurs, le circuit texan a pris en défaut quelques pilotes sur ses bosses, dont Carlos Sainz (McLaren), auteur de la sortie de piste la plus spectaculaire.