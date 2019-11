Concentré sur la découverte des Pirelli C4 de 2020 le matin, Lewis Hamilton a passé supérieure dans l'après-midi sur le Circuit des Amériques à Austin en réalisant en 1'33"232 le meilleur temps des essais libres 2 du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique. Assez logiquement, le Britannique, qui peut être champion du monde dimanche, a trouvé sa Mercedes très efficace sur le tracé texan imposant de nombreux changements de direction, spécialement dans les esses du premier secteur.

Intouchable, visiblement à l'aise, le Britannique a laissé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) à 0"301 et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à 0"315. Derrière les leaders des trois top teams, les seconds ont paru plus en difficulté : Sebastian Vettel (Ferrari) a plafonné à 0"658, Valtteri Bottas (Mercedes) à 0"813 et Alexander Albon (Red Bull) à 1"202.

Derrière les six hommes forts du moment, Pierre Gasly (Toro Rosso) s'est classé septième et meilleur Français, Romain Grosjean ayant fracassé sa monoplace au virage n°6 dès son cinquième tour, sur le circuit de son équipe Haas.