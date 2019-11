"Les Mercedes étaient un peu plus rapides, a commenté le Néerlandais. C'était une bonne course, amusante, nous avions un bon rythme. Il y a eu à la fin un drapeau jaune à la fin de la ligne droite, sinon je crois que j'aurais pu terminer deuxième. Après la course, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros morceau du plancher qui manquait et cela pourrait expliquer pourquoi la voiture avait un comportement bizarre. Mais je ne sais pas quand c'est arrivé. J'ai attaqué très fort mais notre stratégie n'a pas fonctionné comme nous le voulions. C'est très impressionnant de voir Lewis [Hamilton] champion du monde pour la 6e fois. J'ai l'intention d'être fort dans les dernières courses, car c'est toujours mieux de l'être en fin de saison."