Hormis Charles Leclerc (Ferrari), le meilleur performer en qualification n'est pas Lewis Hamilton mais bien Valtteri Bottas. Le compteur du Monégasque affiche sept pole positions cette saison, et celui du Finlandais désormais cinq. Pour onze en carrière.

Samedi, le deuxième pilote de Mercedes a tiré la quintessence de sa W10 quand son coéquipier échouait à cinquième place relativement terne pour son statut de futur sextuple champion du monde.

Au bout d'un tour bouclé en 1'32"029 lors de son premier run en Q3, il a même amélioré le record de la piste.

"Je suis vraiment très content : j'ai fait un joli tour au début de la Q3 et on en fait rarement un comme celui-là, a-t-il raconté. Sur une telle piste, c'est compliqué. Sur le dernier tour, il y avait un peu moins d'adhérence, je suis content que personne n'ait amélioré."

"Hier, c'était un peu compliqué, a-t-il poursuivi. Je savais comment tout bien faire et c'est une bonne sensation d'avoir réussi à le faire en Q3. Ce matin, on avait réglé les derniers détails de réglages et c'était bon de pouvoir me concentrer sur ce qui comptait vraiment."

"Je vais essayer de gagner. Tel que je le connais (Hamilton), il va se battre autant qu'il le peut et essayer de gagner, comme nous tous et il veut remporter le championnat de belle manière", a-t-il conclu.