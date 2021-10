La série Netflix "Drive to Survive" a permis de donner un coup de projecteur non négligeable à la F1 et de conquérir un nouveau public. Alors que la troisième saison est sortie à la mi-mars, la suivante sera boycottée par Max Verstappen, comme il l'a indiqué à l'agence Associated Press ce mercredi. Pour le pilote néerlandais, actuellement en tête du championnat du monde des pilotes, les images ne sont pas fidèles à la réalité.

"Je comprends que cela doit être fait pour stimuler la popularité (de la Formule 1) aux Etats-Unis. Mais de mon côté, en tant que pilote, je n'aime pas en faire partie, a expliqué le pilote Red Bull avant le GP d'Austin. Ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne pas participer et je n'ai plus donné d'interviews parce qu'il n'y a, en fait, rien à montrer. Je ne suis pas vraiment du genre à faire dans la dramaturgie. Je veux juste des faits et des choses réelles."

Interrogé sur sa rivalité avec Lewis Hamilton, Max Verstappen n'a pas souhaité alimenter le débat. "Je suis juste un gars normal, j'ai grandi dans une petite ville. Toutes ces choses, le drame, ce n'est tout simplement pas pour moi. Ce n'est pas mon monde, a-t-il insisté. Je sais que c'est une bataille serrée, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux". Une bataille qu'il n'analysera assurément pas dans la prochaine saison de "Drive to Survive".

