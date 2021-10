Ce n'est pas l'Amérique mais ça y ressemble. Max Verstappen est reparti d'Austin avec une huitième victoire à son palmarès 2021 et une avance doublée - de 6 à 12 points - sur Lewis Hamilton au Championnat du monde.

Dimanche, le Néerlandais de Red Bull a fait preuve du sang-froid qui lui avait manqué vendredi (l'épisode du fameux doigt d'honneur tendu à son rival britannique) pour triompher dans un Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique pas franchement haletant, exceptée la course poursuite que lui a livré le pilote de la Mercedes dans les derniers tours.

Mal parti de sa huitième pole position saisonnière, le Néerlandais a passé le premier relais à s'accrocher à la zone DRS de la W12 n°44, afin de garder ses chances d'opérer un undercut gagnant. Sentant que le Britannique tirait un avantage de rouler en tête, spécialement au niveau de l'usure de ses pneus "medium", à particulièrement soigner sur cette piste texane très abrasive, le pilote de la RB16B n°33 a donc décidé de rentrer au stand dès le 11e des 56 tours de course pour mettre son rival devant un dilemme. "Nous avons perdu notre pole position au départ et nous devions essayer de faire autre chose", a-t-il expliqué dans le parc fermé.

Pérez, allié déterminant

"Ce fut une stratégie très très agressive de la part de Red Bull de stopper tôt et, de là, Lewis devait s'arrêter au tour suivant ou rester en piste un très long moment suivant une stratégie très différente, de sorte d'avoir des pneus plus frais pour challenger Max", a bien résumé Jenson Button, le champion du monde 2009, réquisitionné pour les interviews d'après course.

C'était un pari pour "Super Max" comme aiment le surnommer les supporters Oranje, mais pas tant que ça. Dans cette dix-septième manche du Mondial, Red Bull jouait à deux contre un en terme de stratégie car Sergio Pérez avait mis le coup de volant nécessaire pour arracher une place de premier observateur du débat, au troisième rang. Duquel il a joué un rôle prépondérant.

Max Verstappen comptait sur lui, et l'a rappelé à son équipe juste après son passage parmi ses mécaniciens pour troquer ses "medium" contre des "dur". "Il faut essayer de forcer Hamilton à ne pas aller trop loin avec Checo", a-t-il lancé. En restant en piste, le Mexicain devait être le facteur limitant dans la stratégie de l'Anglais et il le fut.

8"4 à lâcher en 18 tours

Au 14e tour, Lewis Hamilton s'est résolu à rentrer lui aussi, car attendre un tour de plus aurait été l'assurance de ressortir des stands derrière la Red Bull n°11. Et y perdre toutes ses illusions comme en Turquie il y a deux semaines.

Trois tours de rallonge pour ce premier relais, ce n'était pas ce qui était prévu pour Lewis Hamilton, qui a constaté que Max Verstappen avait retourné la situation à son avantage. Et dans des proportions spectaculaires. En trois tours, Max Verstappen est en effet passé d'un retard de trois secondes à une avance de 5"5.

Dès lors, Max Verstappen avait repris la main mais la gestion des gommes s'annonçait encore tendue. De nouveau de passage par la pitlane au 30e tour, le Batave a alors patienté huit boucles pour connaître les données de l'équation finale à résoudre. 18 tours à tenir pour lui avec des gommes qui avaient déjà huit tours au compteur contre un Lewis Hamilton chaussé des mêmes gommes blanches, neuves, et 8"4 à lui concéder mais pas plus pour finir en vainqueur.

Sur le muret des stands, chaque état-major avait sa propre idée de l'échéancier : un duel au contact dans les cinq derniers tours selon Christian Horner, le patron de Red Bull Racing, de trois tours pour son alter ego de Mercedes, Toto Wolff. En vérité, aucun des deux n'a eu raison car jamais Max Verstappen n'a eu de quoi se sentir menacé. Mais personne non plus n'avait pensé aux effets du trafic, à double tranchant.

"J'ai vieilli de 25 ans pendant cette course !"

"Demandez à Michael (Masi, le directeur de course) que les retardataires se rangent de la trajectoire !", a supplié Max Verstappen dans l'avant-dernier tour. Le retardataire Mick Schumacher était dans sa mire. Il a été un frein dans le dernier secteur du 55e tour avant d'être un boost. A l'attaque de l'avant-dernier tour, la Red Bull n°33 a pu ouvrir son DRS derrière la Haas et reprendre quelque peu de son avance, tout juste autour de la seconde, sur la Mercedes n°44. Et la conserver dans le 56e tour.

"L'usure est assez élevée sur ce circuit, nous avons décidé d'être agressifs et je n'étais pas sûr que ça allait fonctionner mais les derniers tours ont été amusants, a commenté Max Verstappen, qui n'a pas manqué d'aller féliciter un Checo Pérez salué par le public mexicain, qui accueillera le grand barnum de la Formule 1 dans deux semaines. Nous étions un peu en difficulté dans les virages à haute vitesse mais je suis super content d'avoir tenu." "Dans les derniers tours, j'ai vu que je sortais bien du virage n°1 et que je ne perdais pas trop de temps dans les virages rapides", a-t-il encore précisé, à Ziggo Sport.

Pour Christian Horner, cette neuvième victoire de la saison, assorti du troisième double podium de la saison, après Le Castellet et Istanbul, fut une épreuve avant d'être un soulagement. "J'ai vieilli de 25 ans pendant cette course !", s'est exclamé le manager de Milton Keynes, au micro de Sky Sports, le diffuseur de la Formule 1 en Angleterre.

"Il a géré son affaire très intelligemment"

"Je ne pensais vraiment pas qu'il allait s'en sortir. Lewis avait des pneus huit tours plus récents et Max avait usé son premier train de 'dur' jusqu'à la toile, a-t-il détaillé. Nous ne pensions pas finir avec grand-chose, mais il a géré ce pneu dans le dernier relais pour s'assurer qu'il lui en resterait assez pour les cinq derniers tours."

"Lewis est si fort en fin de course, et il avait rallongé son relais pour se donner un avantage. Perdre dans les tout derniers tours aurait été vraiment douloureux mais Max a tenu. Il a fait un boulot sensationnel, il a géré son affaire très intelligemment et en avait gardé juste ce qu'il faut pour la fin", a conclu le mari de Geri Halliwell.

Ce premier triomphe de Red Bull aux Etats-Unis depuis celui de Sebastian Vettel en 2013 relance aussi la marque autrichienne dans la course au titre Constructeurs. Avec les 15 points de Sergio Pérez, de retour à la quatrième place du championnat devant Lando Norris (McLaren), le Taureau ailé revient à 23 longueurs de Mercedes. Là aussi, la lutte se poursuivra probablement lors des cinq Grands Prix restants à disputer.

