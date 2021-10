La Mercedes était visiblement mieux préparée à affronter la piste d'Austin que la Red Bull. Vendredi sur la COTA - le Circuit of The Americas -, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont donné le rythme en réalisant le meilleur tour des essais libres 1 de la dix-septième manche du Mondial, au Texas.

En 1'34"874, le Finlandais a fixé le meilleur temps à la 42e des 60 minutes de tests, 0"045 devant son coéquipier. Un meilleur tour à remettre en perspective car la Fédération internationale de l'automobile a communiqué pendant les essais sur un nouveau changement de V6, le sixième de la saison pour le pilote de la W12 n°77, qui lui fera perdre cinq places sur la grille de départ dimanche et traduit les inquiétudes régulièrement exprimées par son équipe quant à la fiabilité de son moteur.

Dans le match pour le meilleur temps, Max Verstappen (Red Bull) s'est posté à la première place à la 37e minute mais n'a pu hausser la ton lorsque Lewis Hamilton puis Valtteri Bottas ont passé la vitesse supérieure. A tel point que le n°1 mondial néerlandais est resté à 0"932. Une explication, peut-être : les voitures allemandes n'ont pas développé de grainage alors que la machine autrichienne a clairement souffert dans ce domaine avec l'apparition du fameux pelluchage synonyme de perte de vitesse.

Alonso stoppé en piste

Sur cette piste bosselée dotée d'une faible adhérence, aucune autre écurie n'a pu suivre les Mercedes et Red Bull. Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz sont ainsi restées à distance. A 1'460 et 1"634. Non sans mal pour le Monégasque, parti en tête-à-queue au virage sans toutefois rien toucher.

Derrière cette armada, Pierre Gasly (AlphaTauri) s'est encore positionné dans le rôle de "meilleur des autres", avec le sixième temps à 1"737.

Tous ces pilotes ont réalisé leurs meilleurs tours avec les "tendre" de Pirreli et Sergio Pérez (Red Bull), qui n'a passé qu'un train de pneus rouges contre trois en "dur", ne pouvait pas faire beaucoup mieux que le septième chrono, à 1"924. Alors que Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi et son coéquipier d'Alfa Romeo, Kimi Räikkönen, ont complété le top 10.

Pour l'heure donc, les pilotes Alpine, Fernando Alonso, stoppé en début de session par une fuite hydraulique, et Esteban Ocon, ainsi que Daniel Ricciardo (McLaren) se trouvent dans la seconde moitié du peloton.

