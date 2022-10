C'est une atmosphère qui nous ramènerait presque à la fin de saison dernière. Le suspense et le spectacle en piste en moins. Cette fois, Max Verstappen n'a pas eu besoin d'un scénario miraculeux pour mettre la main sur la couronne mondiale. Mais il flotte, tout de même, une certaine tension autour du Grand Prix des Etats-Unis, pré-antépénultième manche de la saison, où les soupçons entourant Red Bull soulèvent bien plus d'intérêt que ses chances de s'adjuger le titre "Constructeurs".

Ad

mineure" cette violation du règlement, puisqu'elle n'excède pas 5% du cap fixé à 145 millions d'euros, soit environ 7 millions. Au passage, Aston Martin a elle commis une infraction bien plus lourde. Mais elle a aussi eu la "bonne idée" de ne pas en profiter pour gagner, en 2021 ou en 2022. En début de semaine, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a confirmé ce que tout le monde savait déjà, à savoir que l'écurie autrichienne a bel et bien dépassé le plafond budgétaire lors de la saison 2021. L'instance a qualifié de "" cette violation du règlement, puisqu'elle n'excède pas 5% du cap fixé à 145 millions d'euros, soit environ 7 millions. Au passage, Aston Martin a elle commis une infraction bien plus lourde. Mais elle a aussi eu la "bonne idée" de ne pas en profiter pour gagner, en 2021 ou en 2022.

Grand Prix des Etats-Unis Libres 1 : Sainz prend les devants, Giovinazzi prend le mur IL Y A 2 HEURES

Selon les informations de RacingNews365.com , Red Bull et la FIA ont eu des interprétations différentes du règlement sur quatre points précis. Et l'un d'entre eux touche de très près aux performances de la monoplace, puisqu'il concerne un crédit d'impôt obtenu sur des frais de Recherche et Développement. Précisément l'un des secteurs les plus coûteux pour une écurie de Formule 1.

Faire perdre le titre à Verstappen n'a pas d'intérêt

"Nous vivons dans un monde d'une telle complexité technique, a observé George Russell. Si vous dépassez la limite, vous êtes puni. Qu'il s'agisse d'arriver avec 100 grammes de carburant en moins, ou avec un aileron arrière un millimètre trop large, comme Lewis au Brésil l'année dernière. Vous êtes disqualifié et puni en conséquence." Sans surprise, Mercedes et l'ensemble de ses membres les plus influents se sont empressés d'appuyer là où ça fait mal. Autant pour des raisons sportives, puisque le titre lui a échappé d'un rien en 2021, que politiques.

187 victoires, 12 titres pilotes : Newey, itinéraire d'un monstre sacré du design

En réalité, personne n'imagine que Max Verstappen soit destitué de l'une ou de l'autre de ses deux couronnes . Cela remettrait directement en cause la crédibilité de ce sport auprès du grand public, que la F1 s'efforce d'ailleurs à élargir. Non, pour les "Top Teams", le passé n'est pas important. Il ne rapporte plus rien. Alors que le futur, lui...

"L'intérêt est plutôt de savoir comment cela va se passer à l'avenir, admettait justement Toto Wolff, boss de Mercedes. Quelle est la solidité de ces règlements ? Comment sont-ils appliqués et contrôlés ?" Le discours du dirigeant autrichien, par ailleurs similaire à celui de son homologue de la Scuderia, Mattia Binotto, est bien huilé.

C'est aussi comme ça que la F1 fonctionne

Car c'est là l'essence de la F1 : découvrir ce qui rend l'autre plus fort. Faire en sorte qu'il soit sanctionné s'il a agi illégalement - d'où l'importance de mettre la pression sur la FIA et son nouveau président, Mohammed Ben Sulayem, en quête d'autorité. Ou bénéficier du même avantage s'il s'agit d'une zone grise.

"Je ne me souviens pas d'une équipe championne qui n'ait pas exploité un élément qui a surpris les autres équipes, a rappelé l'expérimenté Fernando Alonso. Brawn, Red Bull en 2012, Mercedes durant sa période de domination, et même Ferrari en 2019. Tout le monde joue avec le feu."

"Avec sa Red Bull, Verstappen peut tout écraser et battre le record de victoires sur une saison"

"J'ai lu les réactions de nos rivaux dans la presse et toute cette hypocrisie me fait bien rire, a ajouté Max Verstappen avec son habituel franc-parler. Ils réclament des sanctions parce que nous nous en sortons très bien cette année. Le but est de nous ralentir de toutes les manières possibles. Mais c'est aussi comme ça que la F1 fonctionne."

Le Néerlandais est bien placé pour le savoir. En 2019, il avait été l'un des premiers à accuser publiquement Ferrari de triche. Les soupçons avaient amené la FIA à conclure un pacte de sanctions secret avec la Scuderia, dont les conséquences sportives avaient été très lourdes en 2020. C'est sûrement la raison pour laquelle Red Bull souhaiterait éviter de nouer un deal similaire avec l'instance.

Gasly et Ocon faits pour travailler ensemble ? "S'il n'y a pas d'étincelles, ce sera mauvais signe"

Grand Prix du Japon Points, tracteur sur la piste : après la polémique à Suzuka, la FIA promet des changements IL Y A 3 HEURES