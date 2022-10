Formule 1

Formule 1 - Grand Prix des Etats-Unis - "Priver Alonso de son exploit de cette manière est scandaleux"

LES FOUS DU VOLANT – A Austin, l’accrochage en piste entre Stroll et Alonso aurait pu être très grave pour le champion espagnol. Gilles Della Posta et Julien Pereira analysent ce nouvel incident et cette manie de certains pilotes à changer de trajectoire pour éviter de se faire doubler. Ils parleront également des incohérences de pénalités notamment entre Stroll et Alonso.

00:10:37, il y a une heure