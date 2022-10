Empreint de gravité, Max Verstappen a rendu hommage samedi à Dietrich Mateschitz, le mystérieux coactionnaire de l'empire de la boisson énergétique Red Bull, disparu samedi des suites d'un cancer, à l'âge de 78 ans . En rachetant dans les années 80 les droits d'une boisson énergisante pour en faire un empire commercial et industriel - 130.000 employé de la monde, près de dix milliards de canettes vendues par an -, l'homme d'affaire autrichien a installé la marque Red Bull dans l'univers du sport et fait de l'écurie Red Bull Racing une référence en Formule 1 aujourd'hui plus puissante que jamais.

Peu avant le début de la qualification du Grand Prix des Etats-Unis, sur le circuit d'Austin, Christian Horner a réuni son équipe pour lui annoncer la triste nouvelle, durement ressenti par chacun.

"Cela a été une nouvelle très difficile pour tout le monde, a témoigné Max Verstappen, classé troisième de la séance de qualification et deuxième au depart, dimanche à 14h locales (21h françaises). Il a bien sûr été quelqu'un de fondamental pour Red Bull mais pour le sport, et spécialement pour moi ; tout ce qu'il a fait pour ma carrière et ma vie en général. C'est très difficile."

"Beaucoup d'entre nous doivent être reconnaissants"

A propos de sa prestation en qualification, Max Verstappen a juste pointé une légère supériorité de la Ferrari n°55. "On a essayé de tout donner, a-t-il dit. Il en a manqué un peu. On va essayer de le rendre fier dimanche. Notre voiture est plus rapide en course qu'en qualification, ça se joue à des details comme la montée de pneus en température. On sera là."

Max Verstappen n'a pas la même chance face aux pilotes Ferrari. S'il a signé ses trois dernières pole positions pour des marges infimes aux dépens de Charles Leclerc (0"029, 0"021 et 0"010), il s'était déjà incline devant Carlos Sainz pour 0"072 à Silverstone. Sans pouvoir retourner la situation à son avantage le lendemain.

"C'est très triste, a réagi Christian Horner, pour Sky Sports. Ce qu'il a accompli et fait pour tant de personnes à travers le monde, dans de nombreux sports, est sans égal. Donc, beaucoup d'entre nous doivent être reconnaissants pour ce qu'il a fait."

Nul doute que chacun donnera le maximum chez Red Bull Racing pour honorer la mémoire de Dietrich Mateschitz, Dimanche. Et si la victoire n'est pas au rendez-vous, il y a de fortes probabilités pour que l'écurie autrichienne s'assure le cinquième titre mondial des constructeurs de son histoire, deux semaines après son sixième titre Pilotes.

