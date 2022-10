Pierre Gasly arrive au bout d'une saison de frustration et son transfert chez Alpine l'an prochain en sera d'autant plus une libération. Le Français a le sentiment d'avoir fait le tour de la question chez AlphaTauri, l'autre Scuderia italienne qu'il a intégrée en 2017 sous le nom de Toro Rosso. Hormis une parenthèse non concluante de 12 courses chez Red Bull, il n'a connu que l'équipe de Faenza, plus que jamais condamnée à vivre dans l'ombre des top teams dont sa grande sœur Red Bull, à moins d'exploit.

Le Normand de 26 ans avait officiellement signé en faveur de l'équipe française le samedi du Grand Prix du Japon, il y a deux semaines. Et immédiatement, on avait perçu un changement de ton dans ses reproches faits à l'équipe en termes d'organisation. Samedi encore, il n'a pas mâché ses mots envers le staff de l'équipe de Franz Tost suite à son élimination en Q2, avec le 13e temps, à plus de 0"4 du cut.

"Pourquoi a-t-on encore ce problème ? Au virage n°1, puis au n°11... C'est le deuxième week-end de suite !", a-t-il maugréé lors de son tour de rentrée à la radio, en faisant référence aux gros freinages du circuit d'Austin.

"C'est le même problème qu'à Suzuka : je n'ai plus de frein avant, donc je bloque à tous les freinages parce que les freins avant sont 300°C plus bas que ce qu'ils devraient, a-t-il ensuite détaillé pour Canal+. J'ai du mal à comprendre : c'est la troisième place qualification cette année qu'on a ce problème, on ne change rien… Il faut qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues."

Pierre Gasly regrette d'autant plus cette rechute qu'il a précisé que l'AlphaTauri reste une bonne voiture. Difficile à exploiter, en témoigne ses seules six présences en Q3 cette année, avec une septième place pour meilleure résultat le samedi, à Bakou.

