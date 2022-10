Formule 1

Pagenaud : "La F1 aux Etats-Unis, on m’en parle tous les jours"

LES FOUS DU VOLANT - Simon Pagenaud est l’invité des Fous du Volant cette semaine. Aux côtés du pilote français d’Indycar et vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 2019, Gilles Della Posta et Julien Pereira évoqueront ce nouvel engouement pour la F1 aux Etats-Unis ainsi que les similitudes ou différences qui peuvent exister entre la Formule 1 et l’Indycar.

00:03:08, il y a 30 minutes