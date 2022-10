Trois pilotes français seront en piste dans huit jours pour les essais libres 1 du GP d'Austin. Outre les habituels Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine), Théo Pourchaire (19 ans) participera à sa toute première séance officielle de F1 au volant d'une Alfa Romeo à la place de Valtteri Bottas. L'actuel deuxième du classement des pilotes de Formule 2 avait déjà pris part à des tests privés en 2019, l'année où il a intégré l'académie Sauber.

"Je suis ravi de faire mes débuts en essais libres à Austin. Ce sera la deuxième fois que je serai au volant d'une Formule 1, mais j'aurai l'impression que c'est la première fois, car cette fois ce sera lors d'une séance officielle. C'est un rêve qui se réalise, et je tiens à remercier Alfa Romeo F1 Team ORLEN de m'avoir fait confiance et de m'avoir accordé cette incroyable opportunité. J'ai hâte d'être sur la piste et je ferai de mon mieux pour soutenir l'équipe", a indiqué Théo Pourchaire dans un communiqué publié par Alfa Romeo.

La saison prochaine, Théo Pourchaire sera pilote réserve chez Alfa Romeo, derrière le duo Valtteri Bottas-Guanyu Zhou.

