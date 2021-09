Formule 1

"Bottas n’est plus entièrement loyal à Hamilton et Mercedes"

Grand Prix des Pays-Bas – En partance pour Alfa Roméo en 2022, Bottas ne semble plus totalement dévoué à Mercedes. A Zandvoort, Il a failli priver Hamilton du point du meilleur tour en course, forçant le Britannique à un ultime arrêt au stand pour faire un chrono dans le dernier tour de la course. Gilles Della Posta et Sthéphane Vrignaud évoquent le rôle à jouer et l’avenir du Finlandais.

00:05:03, il y a 34 minutes