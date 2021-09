Grand Prix des Pays-Bas

Ce n'est jamais une bonne nouvelle de perdre une séance complète la première journée d'une nouvelle épreuve au calendrier. C'est ce qui est arrivé à Lewis Hamilton, vendredi à Zandvoort, et le manque à gagner doit être considéré comme important car c'est de la séance d'essais libres 2 dont il est question. Celle disputée à l'heure de la qualification et de la course les deux jours suivants, qui sert à pousser une monoplace sur un tour avec les pneus les plus performants de Pirelli, et les tester ensuite les plans B sur un relais de course.

"J'ai simplement perdu la puissance du moteur, a-t-il raconté au micro du diffuseur Britannique de la Formule 1, Sky Sports. Ils m'ont donc juste dit de m'arrêter. Ce n'est pas la fin du monde. C'est une belle journée en termes de météo et tant de gens sont venus ici. C'est incroyable de voir l'énergie de la foule. Nous verrons dans les jours prochains ce que l'énergie des supporters néerlandais peut apporter."

Avec 17 tours au compteur - dont le plus rapide de tous - lors des essais libres 1, une séance peu pertinente en raison du faible grip, et seulement trois lors de la seconde session chronométrée dont un lancé en "medium" valant le 11e temps, le Britannique n'a pas appris grand-chose, il faut le craindre.

La qualification aussi importante qu'à Monaco

Néanmoins, Valtteri Bottas a menés les tests comparatifs pour lui aussi et la qualité du travail effectué habituellement par le Finlandais n'a pas entamé à l'entendre sa confiance de fragile leader du Championnat du monde. "Vingt minutes seulement de roulage, ça nous met naturellement sur la défensive, a concédé le pilote de la W12 n°44. Valtteri semble avoir fait une bonne session, mais j'espère bien récupérer une partie du temps perdu samedi. J'ai changé des choses sur la voiture et accompli un tour avec. C'est dur de tirer des conclusions sur les changements, mais Valtteri a bien roulé et recueilli beaucoup de data sur les longs runs. Nous verrons ce qui en ressortira."

L'enjeu numéro un reste le tour chrono, car les pilotes l'ont compris depuis qu'il ont vu le tracé de Zandvoort sur plan, puis au simulateur. Le tracé du Grand Prix des Pays-Bas a comparé pour beaucoup à celui de Monaco pour ses dépassements impossibles. Trouver une bonne place sur la grille de départ samedi est plus que jamais un impératif pour Lewis Hamilton, qui disputera une séances d'essais libres 3 cruciale, samedi à partir de 12h.

