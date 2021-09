Grand Prix des Pays-Bas

A quelle heure est donné le départ ?

15h. Pour 72 tours.

Max Verstappen peut-il encore avoir un problème de DRS ?

Ce n'est pas exclu. Red Bull Racing était évasif samedi sur l'autorisation qu'elle aurait d'intervenir dans le parc fermé pour vérifier voire réparer l'aileron arrière qui n'a pas voulu s'ouvrir en fin de Q3 sur le n°33.

Max Verstappen et Lewis Hamilton en 1re ligne, ça donne quoi ?

La dernière fois que ces deux là sont partis de la 1re ligne, à Silverstone, ça s'est terminé tristement dans le 1er tour. Ça s'est aussi achevé dans la polémique à Imola et à Montmelo, et par une faute du Néerlandais au n°1 au Castellet. Bref, MV33 n'a pas de quoi être serein.

Lewis Hamilton a-t-il des arguments contre Max Verstappen ?

Pas tellement. Le Britannique a fait son tour de reconnaissance à pied tout d'orange vêtu jeudi, et il a passé la brosse à reluire aux fans néerlandais vendredi et samedi. Il sait qu'il a usé un joker à Silverstone et n'a pas envie de tout gâcher une nouvelle fois sur une manœuvre à quitte ou double.

Côté technique, la W12 de Lewis Hamilton et celle de son coéquipier Valtteri Bottas encaissent quelques dixièmes dans le premier virage relevé (n°3) face à la Red Bull

L'autre motif d'inquiétude est qu'il n'a pas fait de long run vendredi à cause d'un incident moteur, et qu'il doute des infos incomplètes collectées par le Finlandais lors de ce samedi après-midi haché par deux drapeaux rouges. "Je n'ai pas fait de relais et je ne sais pas comment la voiture va se comporter avec le plein", a-t-il confié à Auto, Motor und Sport.

Quelle est la meilleure chance de Lewis Hamilton ?

Valtteri Bottas. Le Finlandais doit stopper après Max Verstappen pour rester en piste afin de perturber la stratégie du Batave. Autre atout de l'équipe de Toto Wolff : l'absence des débats de Sergio Pérez, qui part en fond de grille.

Quel résultat pour Pierre Gasly (AlphaTauri) ?

Le Rouennais peut viser son deuxième podium de la saison après Bakou, vu la fébrilité de Valtteri Bottas lors des dernières courses. Il démarre P4 et doit gagner cette place cruciale d'entrée. Problème : il n'a jamais gratté ne serait-ce qu'une position cette année dans le 1er tour.

La Scuderia Ferrari a-t-elle une chance de podium ?

Elle n'en a enregistré que trois cette saisons, avec Carlos Sainz à Monaco et à Budapest, à Charles Leclerc à Silverstone. La réponse à cette question tient à sa capacité à transformer les opportunités du samedi en résultat le dimanche. Le Monégasque (5e) et l'Espagnol (6e) partent pour la quatrième fois de la saison du top 6 après Montmelo, Monaco et Bakou, sans garantie de réussite. Surtout si l'on écoute le pilote de la Principauté avouer que sa SF21 n'était pas bien régler samedi. "On a peut-être mis un peu trop d'aileron avant pour le dernier run en Q3 et on a commencé à perdre un peu l'arrière dans le deuxième secteur", a-t-il expliqué. Les hommes de Mattia Binotto pourront-ils rectifier le tir pour la course ? Ce n'est pas sûr mais si le règlement autorise des ajustements marginaux sur l'aileron avant.

Et d'ajouter que sur ce circuit où il n'est pas vraiment possible de dépasser, ça se jouera à "80% au départ et 20% sur la stratégie."

Qui gagne le plus de places au départ cette saison ?

Charles Leclerc l'a dit et Esteban Ocon insiste aussi là-dessus : une grande partie des dépassements en piste se feront au coup d'envoi. "Ce qui va être important, c'est le départ et le premier tour, au moins jusqu'au virage n°3 (le premier banking) ou même n°6. Ça va se batailler jusque-là et il va falloir essayer de grappiller quelques positions."

Alors, concrètement, qui est le plus opportuniste du peloton à l'extinction des feux en 2021 ? Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Sebastian Vettel (Aston Martin), qui n'ont jamais concédé de position entre la grille et la fin du 1er tour. Mais si le Finlandais, non partant dimanche, a souvent vu sa tâche facilitée par une position éloignée sur l'aire de départ (16e en moyenne), c'est beaucoup moins vrai pour l'Allemand (11e).

Pour être complet, Iceman a gagné 27 places et Vettel 23.

Quelle stratégie pour la course ?

Le bitume est réputé abrasif mais il serait étonnant que les équipes s'embarquent sur deux arrêts vu la difficulté de dépasser. Si c'est le cas, les Mercedes pourront passer deux trains de "medium" après être parties en "tendre", alors que les Red Bull devront faire un relais en "medium" et un autre en "dur".

Quel résultat extraordinaire Hamilton peut-il obtenir ?

Sa 100e victoire en Formule 1.

