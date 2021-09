Formule 1

Immense pression et costume de champion : "Verstappen a réalisé un tour de force à Zandvoort"

Grand Prix des Pays-Bas - Ce week-end pour le grand retour de la F1 au Pays-Bas, Max Verstappen a réussi son grand test à domicile, un test taille patron. Le Néerlandais a fait un week-end parfait, aucune erreur, pole position et victoire chez lui devant une marée orange acquise à sa cause. Pour Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, Verstappen supporte de mieux en mieux la pression.

