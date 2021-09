Formule 1

"Mercedes a abattu tous ses jokers" mais Red Bull était trop fort

Grand Prix des Pays-Bas – Dans le duel qui oppose Lewis Hamilton à Max Verstappen, avantage au Néerlandais après ce week-end à Zandvoort. Mercedes a pourtant tout tenté en course pour battre la Red Bull de Verstappen (Tentative d’undercut, bluff, aide relative de Bottas…) mais ça n’a pas suffi. Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud reviennent sur la stratégie de course de l’écurie allemande.

