Changement de décor plutôt fâcheux à Zandvoort. Sur ce circuit où ses fans sont persuadés d'être venus célébrer sa quatrième victoire de rang, inédite pour lui, Max Verstappen n'a pas été au rendez-vous, vendredi lors de la première journée du Grand Prix des Pays-Bas. Pour faire état de cette fébrilité qu'il ne pensait avoir, sa RB18 l'a stoppé net en piste après à peine une dizaine de minutes de test en essais libres 1, boîte de vitesses cassée . Le doute sur cet incident pas vraiment dissipé, le champion du monde a ensuite connu une seconde session laborieuse, conclue au 8e rang, à 0"693 de l'auteur du meilleur tour, le n°3 mondial Charles Leclerc (Ferrari), qu'il précède de 98 points au classement du championnat.

"Nous avons manqué un temps précieux en essais libres 1, puis l'équilibre n'était pas excellent en essais libres 2, a-t-il exposé. En une session d'une heure, on ne peut pas vraiment changer grand-chose sur la voiture, nous avons donc dû faire avec ce que nous avions. Aujourd'hui, ce n'était pas génial, mais nous verrons tout dans la nuit. C'est sûr que nous pouvons faire mieux que cela. Je n'ai pas été surpris quand j'ai vu l'écart ; il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Nous aurons les essais libres 3 pour essayer quelques petites choses avant les qualifications."

Pérez pas d'une grande aide pour Verstappen

Dans ce contexte, Sergio Pérez a travaillé pour essayer d'amortir le choc. Sans grand résultat. Le Mexicain a encaissé 0"961 (7e) puis 1"148 (12e). "Les choses tiennent à très peu de choses et Ferrari semble être très rapide sur ce circuit, a dit le n°2 mondial. C'est une piste assez difficile et je pense que nous manquons de vitesse en ce moment. Nous n'avons été rapides dans aucun des secteurs. Nous n'avons pas été aussi heureux qu'en Belgique, il y a donc des choses que nous devons examiner pour nous assurer que nous reprenons tout pour être dans le coup pour les qualifications. J'ai eu beaucoup de trafic aujourd'hui, j'ai eu l'une des Ferrari dans mon tour rapide et je n'ai malheureusement pas pu avoir une bonne lecture du comportement de mon pneu tendre. La dégradation semble être assez élevée sur long relais."

Par effet de vases communiquant, Ferrari a retrouvé les 0"7 qu'il avait perdu en Belgique. "Nous avons gagné un peu de vitesse en essais libres 2, mais nous n'étions pas encore là où nous voulions en terme d'équilibre, a expliqué Charles Leclerc. Nous sommes tous proches, à part Max Verstappen et Sergio Pérez, mais je ne pense pas qu'ils ont eu une journée sans problème."

Hamilton content de sa W13

Auteur du troisième temps dans la seconde session, à 0"072, Lewis Hamilton s'est montré optimiste pour la suite. "C'est beaucoup mieux que mon dimanche de la semaine dernière et mieux que le vendredi aussi, a résumé le Britannique, contraint à l'abandon dans le 1er tour à Spa-Francorchamps. C'est un bon début de week-end, nous avons atterri dans un sport beaucoup plus doux avec la voiture, sur une piste très différente. Nous ne sommes pas si loin derrière, ce qui est agréable à voir et la voiture n'a pas l'air trop mal. Cette piste est beaucoup plus agressive pour les pneus et nous pourrions ressentir des rebonds ici et là, mais si nous pouvons progresser d'un jour à l'autre."

