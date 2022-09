Grand Prix des Pays-Bas

A quelle heure le départ est-il donné ?

15h. Pour 71 tours.

Max Verstappen réalise-t-il de bons départs cette année ?

C'est lui qui fait les meilleurs, et ses stats font peur. C'est simple, il est le seul pilote du plateau à n'avoir cédé aucune position cette année entre sa position sur la grille et la fin du premier tour !

Au pire, il garde sa place, ce qui est déjà bien surtout quand on est en pole !

Max Verstappen est-il le favori pour la victoire ?

Oui. Il a abattu avec son équipe un gros travail pour peaufiner les réglages de sa RB18, qu'il a qualifiée de "complète" à la fin de sa journée. Ce que ses adversaires n'ont pas nié. Chez Ferrari, on a bien noté le "gros rythme de course" du Néerlandais lors de sa simulation de premier relais en essais libres 3.

Ferrari part-elle battue d'avance ?

Non, mais un certain flou entoure le comportement de la F1 75. Malgré son échec tout relatif en Q3, Charles Leclerc, qualifié 2e à 0"021, a trouvé sa "rossa" nerveuse, trop sousvireuse sur le serpentin de Zandvoort. Il faut espérer pour lui que ce défaut disparaisse avec le plein d'essence. En revanche, il pourra compter sur les qualités de traction de sa monoplace sur ce circuit.

Question stratégie, Laurent Mékiès, le directeur de la Compétition, a indiqué que l'objectif était de mettre la pression sur Max Verstappen. Avec un consensus sur un arrêt, il n'y a pas 36 solutions : le manager français pense à allonger au maximum le relais de Carlos Sainz pour gêner le pilote local.

Pierre Gasly et Esteban Ocon peuvent-ils finir dans les points ?

C'est leur objectif car Pierre Gasly part 11e et Esteban Ocon 12e. Le pilote AlphaTauri, 8e en Belgique après un trou d'air de 5 courses, paraît le plus en mesure d'y arriver facilement car un coup de sousvirage dans le virage n°3 l'a privé d'un passage en Q3. En revanche, le mal est plus profond sur l'Alpine n°31. "Ce week-end, on n'arrive pas à trouver le grip sur le train arrière, sur toutes les tractions", a résumé son pilote, sur Canal+.

Qui sera le facteur X ?

Lewis Hamilton. Il faudra compter sur lui ! "Mon tour final était bon jusque dans le dernier secteur, où j'ai vu la voiture (de Pérez) me faire face, dans la direction opposée. J'ai levé le pied. Sinon, ce tour aurait pu me valoir au moins la 3e place." En clair, la W13 n°44 est très proche de la Red Bull n°1 et des Ferrari. Et le circuit ressemble à celui du Hungaroring, où Mercedes avait brillé avec une pole pour George Russell et un double podium.

Combien d'arrêt(s) en course ?

Les équipes essaieront de n'observer qu'un arrêt comme l'année dernière, car dépasser est difficile à Zandvoort. Le seul facteur qui peut changer la donne est une intervention de la voiture de sécurité.

La FIA a ajouté le dernier virage relevé à la zone DRS de la ligne droite des stands, mais il n'est pas certain que ça change grand-chose.

Quelle est la particularité de la piste ?

Son bitume. "Il y a deux tarmacs très différents à Zandvoort, ce qui signifie que le comportement des gommes est assez différent d'une partie à l'autre, indique Mercedes. Il y a le bitume nouveau, plus doux, posé en 2020, et le plus ancien, dont la surface est plus agressive. Ça rend compliqué l'équilibre de la voiture sur l'ensemble des virages."

