Le match à trois est lancé et il va être passionnant, puisque le top 3 des derniers essais libres du Grand Prix des Pays-Bas est groupé en 0"161 et représente les trois écuries de pointe du championnat du monde 2022, dans le désordre.

Samedi à Zandvoort, Charles Leclerc (Ferrari) a gardé sa première position de la veille en accomplissant le tour le plus rapide du week-end, en 1"11"632. Un tour bouclé en pneus "tendre" à la 47e des 60 minutes, qui a finalement surpassé de 0"066 celui de George Russell (Mercedes) quelques secondes plus tard, sur une W13 en bien plus compétitive que la semaine passée à Spa-Francorchamps, où la fraîcheur avait handicapé la montée de ses pneus en température.

Pour compléter l'affiche, Max Verstappen (Red Bull) a relevé la tête en se classant au 3e rang, à 0"166 ; un redressement spectaculaire par rapport à vendredi. Tombé en panne dans son 7e tour en essais libres 1, et n'avait pas eu le temps de faire le tour des réglages de sa RB18 afin de trouver l'équilibre. D'après ce qu'on a vu - sa monoplace est partie en survirage dans son meilleur tour - , ce n'est pas encore tout à fait ça.

La suite est formée par les autres pilotes de ces trois top teams : dans l'ordre Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Carlos Sainz. A distance plus respectable néanmoins, puisqu'ils ont perdu en route 0"339, 0"524 et 0"544. Le reste de cette Q3 qui se dessine est composé des vétérans Fernando Alonso (Alpine) et Sebastian Vettel (Aston Martin), de Mick Schumacher (Haas), dont la place sur la grille 2023 n'est pas assurée, et Lando Norris (McLaren).

Les Français sont donc en seconde partie de classement et toujours en difficulté : Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont signé les 14e et 15e temps, à 1"371 et à 1"414.

