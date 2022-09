Après avoir reçu jeudi les excuses de Fernando Alonso (Alpine), qui l'avait traité d'"idiot" et lui avait adressé un doigt d'honneur après leur accrochage, dimanche dernier au Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton a regretté à son tour d'anciens propos à l'endroit de Red Bull Racing, vendredi au Grand Prix des Pays-Bas. En 2010, il avait taxé Red Bull Racing de "société de boissons", suggérant que l'écurie autrichienne n'avait pas un véritable statut dans l'univers de la course.

"Dans l'ensemble, ils ont fait de très bonnes voitures, a reconnu le septuple champion du monde à Sky Sport, dans des propos repris par grandprix247.com. Ils avaient l'habitude d'avoir des hauteurs de caisse vraiment élevées et plus de traînée qu'avant, mais ils ont réalisé cette année que leur moteur n'est en fait pas plus lent que les autres. Ils ont fait un travail fantastique."

"Ils m'ont donné tort"

Et de s'expliquer sur ce qu'il avait voulu dire, mal perçu à l'époque puisque, quelle que soit la raison sociale de la marque, l'équipe qu'elle avait mise en place avait signé avec Sebastian Vettel le premier de ses quatre doublé aux championnats du monde des pilotes et des constructeurs.

"Quoique j'ai pu dire sur l'équipe par le passé, je ne l'ai pas dit de façon négative, a-t-il poursuivi. Il y a quelques années, j'ai dit quelque chose sur eux comme quoi c'était une entreprise de boissons, et c'était simplement pour souligner que je parierais plus sur une voiture de constructeur que sur eux. Mais ils m'ont donné tort et ils ont fait un super travail."

En 2010, Lewis Hamilton était chez McLaren, un pilier de l'histoire du championnat du monde, et Red Bull émergeait dans les palmarès, au milieu d'autres institutions comme Ferrari ou Williams. Red Bull était regardé avec dédain par certains patrons traditionalistes, pas mieux considéré que Benetton, taxé de marchand de pulls, dans les années 90.

Newey avait préparé 2022... à l'université

Le règne de Benetton avait été éphémère et Lewis Hamilton pensait sûrement que Red Bull ne tarderait pas à connaître le même déclin, faute d'être une écurie historique ou soutenue par un grand constructeur automobile. Il avait juste oublié que l'ingénieur Adrian Newey était parti pour lui assurer un avenir radieux, dans la lignée de ses succès chez Williams (4 titres Constructeurs et 3 Pilotes) puis McLaren (1 et 2).

Créée en 2005, couronnée chez les pilotes, avec Sebastian Vettel, et les constructeurs de 2010 à 2013, Red Bull Racing a, sous la direction du génial technicien anglais, mis fin à l'hégémonie des pilotes Mercedes avec Max Verstappen en 2021, et est bien partie pour s'offrir les deux titres cette saison. Elle est marquée par le retour des monoplaces à effet de sol ; que l'équipe Mercedes a complètement raté. Ce qui force l'admiration de Lewis Hamilton. "Adrian a fait sa thèse sur l'effet de sol des voitures à l'université, voir ce qu'il a fait cette année n'est donc pas une surprise, a-t-il précisé. C'est impressionnant. Ils ont clairement un équilibre aérodynamique sensationnel, ils ont une super qualité de tenue de route, sans jamais de problème sur les bosses. Sa compréhension a vraiment été un avantage pour eux et ils ont fait du super boulot."

