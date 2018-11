Kimi Räikkönen (Ferrari) : "La meilleure équipe a gagné cette année"

"C'était une belle course, excitante, a expliqué le Finlandais de Maranello. Nous avons eu de bonnes batailles tout au long de la course et la voiture a bien fonctionné tout du long. La vitesse était au rendez-vous et nous n'avions aucun problème particulier. Le premier jeu de pneus était très bon au départ et j'étais vraiment content, mais je les ai détruits un peu en essayant de dépasser la Mercedes. Une fois que nous avons changé les pneus, la voiture était tout à fait normale.

Quant à la stratégie, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour nous. Nous pouvons toujours débattre de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous en avons tiré le meilleur parti. Ce n'est évidemment pas le meilleur des résultats, mais je ne pense pas que nous aurions pu en obtenir plus. Quant au Championnat des constructeurs, nous savions que cela aurait été difficile. Nous avons fait de notre mieux, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. La meilleure équipe a gagné cette année, voilà comment ça se passe."