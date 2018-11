Pole positions : Mercedes, à fond et à cent

Juan Manuel Fangio et Lewis Hamilton ont peu de points communs, si ce n'est celui non négligeable de compter cinq titres mondiaux. Depuis samedi, ils se trouvent aussi à chaque bout de la chaîne des cent pole positions de Mercedes en Formule 1. L'Argentin avait conquis la première au Grand Prix de France 1954, à Reims.

La firme à l'Etoile a donc rejoint le cercle fermé des marques affichant un compteur de positions de pointe à trois chiffres. Elle est la cinquième à atteindre ce cap. La première avait été Ferrari en 1983. Lotus (1986), Williams (1997) et McLaren (1999) avaient suivi.

Ecurie Pole position n°100 GP n° Pilote Total de pole positions Ferrari Autriche 1983 357 Patrick Tambay 219 Lotus Espagne 1986 350 Ayrton Senna 107 Williams Argentine 1997 327 Jacques Villeneuve 128 McLaren Allemagne 1999 486 Mika Häkkinen 155 Mercedes Brésil 2018 188 Lewis Hamilton 100

Mais ce que l'on peut noter, c'est l'empressement avec lequel la firme à l'Etoile l'a fait. Après 188 engagements, c'est un record. A rapprocher des 357 participations nécessaires à Ferrari et des 350 qu'il a fallu à Lotus.

Et on peut voir à quelle vitesse Mercedes s'invite dans les statistiques en réalisant que l'équipe de Brackley n'avait que huit pole positions à son palmarès à son retour, en 2010. Et le poids que Lewis Hamilton a dans cette histoire avec 56 pole positions conquise depuis son arrivée chez les Gris, en 2013.

Autre preuve de cette fulgurance, Mercedes est parvenu à ce nombre de cent avec seulement cinq pilotes.