Un commissaire utilise (inutilement) un extincteur : Ricciardo pénalisé de cinq places sur la grille

Daniel Ricciardo a été pénalisé de cinq places pour le Grand Prix du Brésil pour avoir changé de turbo avant la limite autorisée. Ricciardo avait été contraint de se retirer du GP du Mexique il y a deux semaines pour un problème d'embrayage et les commissaires de piste semblent avoir endommagé son turbo au moment d'évacuer sa monoplace, en utilisant leurs extincteurs. Le natif de Perth, qui rejoindra Renault la saison prochaine, a abandonné lors de quatre des sept dernières courses et a été contraint de partir du fond de la grille en Italie et en Russie en raison de pénalités pour changement de moteur.