La confiance règne chez Mercedes : "Nous sommes plus compétitifs qu'il n'y paraît"

Chez Mercedes, on n'a pas l'habitude de s'avancer sur l'état de la hiérarchie dès le vendredi. Ses pilotes ont pourtant dit leur confiance au soir de la première journée à Sao Paulo, malgré les quatrième et cinquième positions de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, après un matin pluvieux et quasi inutile.

"Le roulage en essais libres 1 a été compromis par la pluie mais les prévisions sont bonnes pour la suite du week-end, a noté Valtteri Bottas. Lors des essais libres 2, le passage au 'tendre' a un peu changé le comportement de la voiture et nous avons fait un gros pas en avant en termes de grip. J'ai eu un peu de trafic dans les tours rapides et les chronos sont serrés. En fait, nous sommes plus compétitifs qu'il n'y paraît. Ferrari et Red Bull sont très rapides mais nous devrions être à leur hauteur. Je m'attends une bonne bagarre", a conclu le vice-champion du monde 2019.

Travailler le tour qualif

"La séance de l'après-midi a été plaisante et sans histoire, a résumé son coéquipier, Lewis Hamilton. Nous avons démarré avec une bonne base et nous avons procédé à deux changements dans ce temps limité. Nous allons travailler dans la nuit pour affiner les réglages, et il va falloir être plus précis dans nos ajustements. Nous avons démarré du bon pied."

"La voiture est relativement bien équilibrée, ce qui est assez utile sur long run, a commenté James Allison, le directeur technique. Il nous reste encore à travailler le run court en vue de la qualification. Nous allons devoir réfléchir car, même si c'était sec vendredi après-midi, les températures ambiante et de la piste ne seront pas représentatives de celles de dimanche."