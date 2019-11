Libres 2 : Ferrari répond à la rumeur !

Sebastian Vettel avait prévenu que la meilleure façon de répondre, c'est en piste. Et ça n'a pas traîné. Après des essais libres 1 disputés sous la pluie, le quadruple champion du monde a fait taire Red Bull - et spécialement Max Verstappen qui à Austin avait accusé Ferrari d'avoir triché - en signant le meilleur chrono des essais libres 2 du Grand Prix du Brésil.

Sur la piste enfin sèche d'Interlagos, l'Allemand a accompli un tour en 1'09"217, que son plus meilleur adversaire, son coéquipier Charles Leclerc, a approché à 0"021... et Max Verstappen à 0"134.

En Pirelli "tendre" lors de leur tour le plus compétitif comme tous les autres pilotes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont classé leurs Mercedes au quatrième et cinquième, à respectivement à 0"156 et 0"223. Tandis que, derrière eux mais à près d'une seconde, Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (Renault) et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ont devancé Alexander Albon (Red Bull).

Tous les pilotes ont bouclé au moins 30 tours lors de cette séance, à deux exceptions, Robert Kubica et Pierre Gasly (Toro Rosso). Le Polonais, qui dispute son avant-dernier Grand Prix en Formule 1 et avait laissé son volant au Canadien Nicolas Latifi - son probable successeur en 2020 - le matin, a connu un retour à l'action assez bref. Il a été piégé par une ruade de sa Williams dans le virage n°3, dans son second tour.

Premier Français classé, 12e, Pierre Gasly (Toro Rosso) a quant à lui été stoppé par un incident de moteur.

Mais là n'ont pas été les seuls incidents déplorés au sein de la future équipe AlphaTauri : Daniil Kvyat a lui aussi en urgent, V6 Honda en feu.