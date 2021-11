Formule 1

"C’est une infamie, l’amende infligée à Max Verstappen est celle d’un grand malfaiteur !"

GRAND PRIX DE SAO PAULO - 50 000 euros. C’est le montant de l’amende infligée à Max Verstappen, pour avoir touché l’aileron arrière de la Mercedes de Lewis Hamilton après la qualification, vendredi. Hamilton est lui aussi passé à la caisse ce week-end (5 000 euros). Nos Fous du Volant Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud discutent de ces sanctions. Et l’un d’eux est plus virulent que l'autre...

