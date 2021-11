Un résultat qui en dit long sur une séance pour le moins étrange. Samedi sur le circuit de Sao Paulo, Fernando Alonso (Alpine) a dominé les essais libres 2 du Grand Prix de Sao Paulo sans paraître passionner le paddock, suspendu au coup de théâtre - quoi qu'il arrive - de la décision de la FIA sur l'affaire du DRS présumé non conforme de la Mercedes de Lewis Hamilton, placé sous enquête depuis vendredi après-midi. Avec en protagoniste inattendu Max Verstappen (Red Bull) qui a touché, tout le moins effleuré, l'aileron arrière de la W12 n°44 à la fin de la qualification.

Victime du format de week-end avec course sprint expérimenté par le promoteur du Championnat du monde pour la troisième fois de la saison après Silverstone et Monza, cette séance a servi aux 20 pilotes à simuler des relais de course en vue de l'épreuve de dimanche. La séance de qualification ayant eu lieu vendredi, les réglages des machines étant d'ores et déjà figés pour le reste du week-end, excepté des ajustements à la marge, il n'y a pas vraiment eu de surenchère pour claquer un temps. Voilà pourquoi Fernando Alonso et son Alpine ont fini en haut de la feuille des temps. Pour la première fois depuis 2017 pour "Nando".

Hamilton P5

En 1'11"238, loin du retentissant 1'07"934 signé par Lewis Hamilton (Mercedes) en Q3, le champion du monde 2005 et 2006 a donc devancé le n°1 mondial Max Verstappen (Red Bull) de 0"864, un écart absolument pas représentatif du potentiel respectif de leurs machines. Valtteri Bottas (Mercedes), troisième, s'est tenu à 1"117, précédent le Français Esteban Ocon (Alpine) et son coéquipier Lewis Hamilton.

Sergio Pérez (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) et le futur retraité Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ont ajouté leurs noms au top 10, alors que les pilotes McLaren, Daniel Ricciardo et Lando Norris, et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont roulé à plus de deux secondes du rythme.

