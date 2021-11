Mine de rien, ça fait huit fois que Pierre Gasly bat le deux Ferrari dans l'exercice du tour chrono cette saison. Vendredi, à Sao Paulo, le pilote AlphaTauri s'est encore glissé dans le top 5, une performance aux allures d'exploit si l'ont considère la qualité des monoplaces autour de lui : deux Mercedes et deux Red Bull devant, et deux SF21, donc, derrière. Et parmi toutes les autres machines dans ses rétroviseurs les deux McLaren embarquées avec les bolides rouges dans la lutte pour finir comme troisième force du plateau.

Ad

Grand Prix de São Paulo Tout en puissance, Hamilton avait pourtant survolé la qualification IL Y A 4 HEURES

Bref, le vainqueur du Grand Prix d'Italie a fait beaucoup de déçus prestigieux sur ce circuit du Brésil où il avait arraché la deuxième place à l'issue d'un dernier tour digne d'un thriller, en 2019.

Pas de quoi bouder son plaisir, comme le leader de la Scuderia de Faenza, désormais le seul pilote du peloton vainqueur de ses 19 duels contre son coéquipier en qualification, puisque George Russell s'est loupé face à son collègue de Williams, Nicholas Latifi.

"Je suis vraiment très heureux, je dois dire, s'est exclamé le Rouennais de 25 ans. Les essais libres 1 ont été difficiles pour moi, j'avais encore des difficultés en qualification, mais, à chaque fois que je suis sorti, je suis parvenu à trouver un petit plus en jouant avec tout ce qu'on peut modifier dans la voiture. Normalement, je ne suis pas aussi content de moi mais c'était un tour incroyable et j'en suis très heureux. (...) On n'est que vendredi, il reste deux jours, ça va être intense, mais on s'est mis dans la meilleure position possible."

"Je pense que j'ai vraiment fait l'un de mes meilleurs tours en qualif de la saison", a-t-il ajouté, à l'antenne de Canal+.

"Une énorme confiance en la voiture"

"Les week-ends de qualification de sprint sont généralement plus intenses un vendredi que le format de course normal, nous avons donc eu beaucoup de travail de préparation à faire en FP1, a précisé Jonathan Eddolls, l'ingénieur de course en chef. L'accent a été mis sur les performances sur les runs courts et sur la manière d'optimiser l'équilibre sur le tour, ce qui est souvent difficile à atteindre ici car on a un sous-virage au début du tour, puis un survirage à la fin."

"La Q1 a été parfaite pour nos deux pilotes et ils ont facilement progressé avec un seul nouveau train de pneus, a-t-il poursuivi. Yuki [Tsunoda] a ensuite eu davantage de difficultés avec la voiture en Q2 et n'a pas pu égaler son temps en Q1. En Q2 et Q3, Pierre volait, montrant qu'il avait une énorme confiance en la voiture tout en continuant à s'améliorer à chaque tour, en extrayant finalement le maximum absolu possible de la voiture, avec seulement Mercedes et Red Bull plus rapides que nous. Jusqu'à présent, cela a été un gros effort de la part de l'équipe, mais malheureusement, il n'y a pas de points pour aujourd'hui, donc l'accent sera mis samedi en essais libres 2 sur les longs runs en préparation de la course sprint de qualification."

Grand Prix de São Paulo Hamilton sous la menace d'une disqualification IL Y A 2 HEURES