De l'action dès le départ, et on en attendait pas moins après la course sprint spectaculaire de samedi ! Dimanche à Interlagos, au Brésil, Max Verstappen (Red Bull) a bondi de sa deuxième place sur la grille de départ du Grand Prix de Sao Paulo pour doubler Valtteri Bottas (Mercedes) et virer en tête.

Sentant le Finlandais vulnérable, son coéquipier Sergio Pérez l'a aussitôt attaqué et doublé pour s'installer à la deuxième place. Pendant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz se plaçaient aux 4e et 5e rangs.

Très attendu après ses 15 places gagnées, Lewis Hamilton (Mercedes) a pris un très bon départ de sa dixième place, suite à sa rétrogradation de 5 places pour un changement de moteur, vendredi. En s'infiltrant à gauche au coup d'envoi, le Britannique a bien début de sa course puisqu'il a récupéré 4 positions dans le premier tour.

