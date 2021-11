Max Verstappen n'avait pas l'air inquiet. Lewis Hamilton lui a pourtant collé 0"438 sur un tour de 1'07"934 lors de la séance de qualification du Grand Prix de Sao Paulo, où la ville brésilienne expérimente le format de week-end avec course sprint. Même avec un sixième moteur flambant neuf contre cinq places de pénalité, ça reste discutable en la circonstance, sans négliger la course de dimanche, loin d'être pliée. Tout ça si Lewis Hamilton (Mercedes) échappe à la disqualification pour DRS non conforme

Presque débonnaire, le n°1 mondial ne s'est pas offusqué de la claque prise. "Ce n'est pas un grand choc pour moi, a tranquillement réagi le Néerlandais de Red Bull à chaud, au micro de l'ancien pilote de Formule 1, Paul di Resta. Ils ont pris un moteur neuf et ils ont naturellement plus de puissance pour le reste du week-end. Je suis tout simplement content d'être deuxième, c'est une bonne position pour démarrer." Et d'ajouter, quand même : "On veut être plus rapide."

Il faut bien noter que le pilote de l'écurie de Milton Keynes s'est incliné la dixième fois en Q3 contre son rival pour le titre, qu'il devance de 19 points du Championnat du monde. Et que cette différence reste élevée sur ce tracé situé en altitude (800 mètres), même si ça n'a rien de comparable aux 2 285 mètres de Mexico.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Sao Paulo 2021 Crédit: Getty Images

Une Red Bull mal réglée

Si les choses restent en l'état, MV33 laissera Lewis Hamilton marquer les trois points en jeu pour la "victoire" samedi et il se contentera des deux attribués au premier battu. Une perspective qui ne l'effraie pas. "Il n'y a pas tellement de points à gagner, a-t-il rappelé. J'espère faire un bon premier tour, et le plus important est le dimanche. Il fera plus chaud, ce qui changera le comportement des monoplaces."

Là où le bât blesse, c'est qu'il n'a pas fait un tour propre et qu'il n'a pas non plus bien réglé sa RB16B, à entendre Helmut Marko. "Ce n'était pas un tour idéal de la part de Max en Q3, a relevé l'Autrichien, qui n'a aucun problème à mettre le doigt là où ça fait mal alors que son poulain est en pleine bagarre pour le titre. L'écart aurait été de 0"2 avec un bon tour, ce qui reste beaucoup, a-t-il ajouté, dans des propos repris par GPblog.com. Nous ne sommes pas parvenus à trouver le set up idéal. Cependant, nous serons plus que satisfaits de finir P2 et P3 de la course sprint."

Objectif pole

Visiblement, on table sur une deuxième place chez Red Bull Racing, comme le confirme Christian Horner. "Nous avons vu ce matin que Lewis était très, très rapide, a rappelé le directeur d'équipe sur Sky Sports. Ce moteur frais lui donnait de toute évidence quelques chevaux supplémentaires. Deuxième était donc ce que nous pouvions espérer de mieux." De là, la feuille de route est claire : "Il a besoin de finir deuxième pour être en pole position dimanche."

"Leur nouveau moteur semble très marcher plutôt bien, a observé Sergio Pérez, toujours pour le diffuseur anglais. Lewis était intouchable." En terminant deuxième samedi, Max Verstappen laisserait un point à son adversaire avant l'explication dominicale, pour laquelle tout resterait à faire sur ce tracé où les dépassements sont aisés.

Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix de Sao Paulo 2021 Crédit: Getty Images

