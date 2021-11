La journée de vendredi avait commencé par une rétrogradation de cinq places sur la grille de départ, dimanche, en raison d'un changement de moteur, pour Lewis Hamilton. Elle a failli se terminer encore plus mal, mais pour le savoir il faudra patienter. Jo Bauer, le délégué technique de la FIA, a en effet relevé une irrégularité sur le DRS de la Mercedes n°44 après la qualification du Grand Prix de Sao Paulo Paulo dominée par le Britannique. Qui ne risque ni plus ni moins qu'une disqualification.

"Les positions de l'élément ajustable de l'aileron arrière ont été vérifiées sur la voiture numéro 44 pour la conformité avec l'article 3.6.3 du règlement technique de la Formule 1, explique Jo Bauer, dans son rapport. L'exigence de la distance minimale a été remplie. Mais l'exigence de la distance maximale de 85 mm, lorsque le système DRS est déployé et testé en accord avec la directive technique TD/011-19, n'a pas été remplie. Je porte ce dossier à la connaissance des commissaires pour leur appréciation."

Concrètement, Jo Bauer reproche à Mercedes d'avoir fait rouler la W12 du septuple champion du monde avec une ouverture de DRS plus importante que la norme légale, ce qui lui a procuré un avantage notable lors de la séance de qualification de la dix-neuvième manche du Mondial.

Le règlement technique est clair : toute voiture déclarée non conforme, sans motif recevable, est disqualifiée de la session à laquelle elle a pris part. Pour Lewis Hamilton, deuxième du Championnat du monde à 19 points de Max Verstappen (Red Bull), il s'agirait d'un énorme coup dur, et peut-être un tournant décisif dans la course au titre.

Mais pour savoir s'il échappera à cette sanction, il va devoir attendre samedi matin, heure brésilienne, pour que Jo Bauer et son équipe aient de nouveaux éléments en leur possession afin de trancher l'épineuse question. Les stewards "attendent des preuves supplémentaires qui ne seront pas disponibles avant le matin (de samedi)", ont-ils indiqué.

